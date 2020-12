Alstom : annonce le large succès de son augmentation de capital d'environ 2 milliards d'eu

COMMUNIQUE DE PRESSE Ce communiqué ne peut être distribué directement ou indirectement aux États-Unis, en Australie ou au Japon. Le présent communiqué de presse est diffusé à titre d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de valeurs mobilières d'Alstom dans une quelconque juridiction. Alstom annonce le large succès de son augmentation de capital d'environ 2 milliards d'euros Alstom franchit une étape décisive dans l'acquisition de Bombardier Transport avec la réalisation de son augmentation de capital. Suite à l'obtention de toutes les autorisations réglementaires nécessaires, la réalisation de l'acquisition est désormais prévue le 29 janvier 2021. 3 décembre 2020 Résultats de l'augmentation de capital Le montant brut de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (« l'Augmentation de Capital ») dont le lancement a été annoncé par Alstom le 16 novembre 2020, s'élève à 2 008 302 622,50 euros (prime d'émission incluse), correspondant à l'émission de 68 078 055 actions nouvelles d'une valeur nominale de 7 euros à un prix de souscription unitaire de 29,50 euros. A l'issue de la période de souscription, qui s'est achevée le 30 novembre 2020, la demande totale s'est élevée à plus de 3,4 milliards d'euros. L'opération a été sursouscrite avec un taux de souscription d'environ 171,4% : 66 237 621 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant environ 97,3% des actions nouvelles à émettre ; la demande à titre réductible a porté sur 50 441 328 actions nouvelles et ne sera en conséquence que partiellement allouée à hauteur de 1 840 434 actions nouvelles.

Nous remercions vivement nos actionnaires ainsi que les investisseurs, individuels et institutionnels, qui nous ont rejoints pour leur confiance. Elle se traduit par le large succès de cette opération majeure qu'est l'augmentation de capital, notamment par un taux de souscription élevé de l'opération à 171%. Avec cette levée de 2 milliards d'euros, couplée aux augmentations de capital de 2,6 milliards d'euros et de 500 millions d'euros réservées auprès de CDPQ et de Bombardier, le nouveau groupe va bénéficier d'une structure financière solide, favorisant encore davantage son développement. Cette étape décisive est franchie alors que nous venons également d'obtenir les dernières autorisations des autorités de la concurrence nécessaires à la réalisation de l'acquisition de Bombardier Transport. Celle-ci est désormais imminente et est prévue le 29 janvier 2021. Nous nous réjouissons d'entamer ce nouveau chapitre de notre histoire.» a déclaré Laurent Martinez, directeur financier du groupe. Prochaines étapes dans l'acquisition (l'« Acquisition ») de Bombardier Transport Toutes les autorisations réglementaires nécessaires pour réaliser l'Acquisition ayant été obtenues, la réalisation de l'Acquisition est désormais prévue le 29 janvier 2021, moins d'un an après l'annonce du projet d'acquisition le 17 février 2020. Rappel des objectifs de l'Augmentation de Capital 1

Le produit de l'Augmentation de Capital permettra de financer en partie l'acquisition de Bombardier Transport, dont le prix est attendu jusqu'à 5,3 milliards d'euros1. L'Augmentation de Capital est une composante du financement de l'acquisition comprenant notamment une levée de capital totale d'environ 5 milliards d'euros, composée également des augmentations de capital réservées à des affiliés de CDPQ et Bombardier Inc., dont la date de réalisation est prévue le 29 janvier 2021, pour des montants minimum respectifs de 2,63 milliards d'euros2 et 500 millions d'euros3. Une émission obligataire pouvant s'élever à environ 400 millions d'euros est également envisagée. Rappel des caractéristiques du projet d'acquisition de Bombardier Transport L'Acquisition, annoncée le 17 février 2020, permettra à Alstom d'accélérer sa feuille de route stratégique, en s'appuyant sur une complémentarité en matière de plateformes commerciales, produits et industrielles, et constitue une étape majeure dans le renforcement de son profil opérationnel. Avec un rayonnement plus important, un portefeuille de solutions plus large et des capacités d'innovation accrues, Alstom sera dans une position idéale pour répondre à la demande croissante de mobilité durable. Avec un objectif à moyen terme de restaurer la marge de Bombardier Transport en ligne avec les standards et de dégager 400 millions d'euros annuels de synergies après quatre à cinq ans4, cette opération devrait être fortement créatrice de valeur pour les actionnaires du Groupe avec un effet relutif attendu à deux chiffres du Bénéfice Net Par Action à partir de l'année 2 post-réalisation de l'Acquisition5. Calendrier indicatif de l'Augmentation de Capital Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris des actions nouvelles interviendront le 7 décembre 2020. Les actions nouvelles porteront jouissance courante à compter de leur émission et donneront droit à toutes les distributions décidées par la Société compter de cette date. Elles seront, dès leur émission, immédiatement assimilées aux actions existantes d'Alstom et seront négociées sur la même ligne de cotation (code ISIN FR0010220475). L'Augmentation de Capital a été conduite par un syndicat bancaire comprenant BofA Securities, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC et Société Générale en qualité de Coordinateurs Fourchette de prix révisée entre 5,5 et 5,9 milliards d'euros. Prix d'acquisition contractuel préliminaire estimé à 5,3 milliards d'euros, après prise en compte des estimés des potentiels ajustements post-réalisation et obligations liés au mécanisme de protection de la position de trésorerie nette de Bombardier Transport. Le montant final du prix d'acquisition sera déterminé sur la base des livres comptables de Bombardier Transport au 31 décembre 2020 et à la date de réalisation de l'acquisition et des mécanismes convenus dans le contrat d'acquisition. Montant total souscrit, via une augmentation de capital réservée, (i) par voie de compensation avec la créance du prix de cession de Bombardier Transport due à CDPQ et ses affiliés, pour un montant compris entre 1,93 milliards et 2,08 milliards d'euros, en fonction du montant définitif du prix d'acquisition, (ii) augmenté d'un montant en numéraire de 700 millions d'euros, dans les conditions prévues par l'accord d'investissement ( investment agreement ) conclu avec CDPQ et ses affiliés. Montant qui pourra être porté à un montant maximum de 650 millions d'euros, dans les conditions prévues par l'accord d'investissement ( investment agreement ) conclu avec Bombardier UK Holding. Post-réalisation de l'Acquisition. A près prise en compte des synergies de coûts et coûts d'implémentation, et avant amortissement de l'écart d'acquisition. 2

Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, Goldman Sachs, Natixis et Santander en tant que Teneurs de Livre Associés et BBVA, Commerzbank et Unicredit en tant que Co-Teneurs de Livre. Souscription de Bouygues Conformément à son engagement, Bouygues a participé à l'Augmentation de Capital dans le cadre d'une « opération blanche ». Bouygues a souscrit à 1,65 million d'actions ordinaires nouvelles financées par la cession, le 16 novembre 2020, de 16,45 millions de ses droits préférentiels de souscription. A l'issue du règlement-livraison de l'Augmentation de Capital, Bouygues détiendra environ 8%6 du capital social d'Alstom. Incidence de l'Augmentation de Capital sur la répartition du capital A l'issue du règlement-livraison de l'Augmentation de Capital, le capital social d'Alstom s'élèvera à 2 065 034 363 euros et sera composé de 295 004 909 actions ordinaires d'une valeur nominale de 7 euros chacune. Sur la base des informations disponibles à ce jour, la répartition du capital social de la Société après la réalisation de l'Augmentation de Capital est détaillée dans le tableau ci-après, ce dernier ne prenant pas en compte les augmentations de capital réservées à des affiliés de CDPQ et de Bombardier Inc.. Nombre % du capital Nombre de % des droits de Actionnaires d'actions social droits de vote de vote ordinaires Bouygues 23 581 441 7,99% 45 517 667 14,28% Public et employés(1) 271 423 468 92,01% 273 295 233 85,72% TOTAL 295 004 909 100,00% 318 812 900 100,00% Actions détenues par des employés et anciens employés du groupe Alstom Engagements d'abstention / de conservation Alstom a consenti à un engagement d'abstention pour une période commençant à la date de signature du contrat de garantie et se terminant 180 jours calendaires après la date de règlement-livraison de l'Augmentation de Capital, sous réserve de certaines exceptions. Bouygues a consenti un engagement de conservation pour une période se terminant 90 jours calendaires après la date de règlement-livraison de l'Augmentation de Capital (soit jusqu'au 7 mars 2021 inclus), sous réserve de certaines exceptions. Mise à disposition du Prospectus Le Prospectus (le « Prospectus ») constitué (i) du document d'enregistrement universel 2019/20 d'Alstom déposé auprès de l'AMF le 2 juin 2020 sous le numéro D.20-0508, (ii) du premier amendement au document d'enregistrement universel 2019/20 déposé auprès de l'AMF le 7 octobre 2020 sous le numéro D.20-0508-A01, (iii) du deuxième amendement au document d'enregistrement universel 2019/20 déposé auprès de l'AMF le 13 novembre 2020 sous le numéro D.20-0508-A02 et (iv) d'une 6 Il est précisé que ce pourcentage ne prend pas en compte les augmentations de capital réservées à des affiliés de CDPQ et Bombardier Inc., respectivement. 3

A propos d' Alstom Contacts note d'opération (incluant le résumé du Prospectus) ayant obtenu de l'AMF le numéro d'approbation 20-555 en date du 13 novembre 2020 est disponible sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et sur le site Internet de la société (www.alstom.com). Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais au siège social de la Société (48, rue Albert Dhalenne, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine). Pionnier des solutions de mobilité plus durables et plus intelligentes, Alstom développe et commercialise des systèmes intégrés permettant de jeter les bases d'un futur modèle de transport. Alstom propose une gamme complète de solutions, des trains à grande vitesse, métros, tramways et e-bus aux systèmes intégrés, services personnalisés et solutions d'infrastructure, de mobilité digitale et de signalisation. En 2019/20, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 8,2 milliards d'euros et enregistré pour 9,9 milliards d'euros de commandes. Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans plus de 60 pays et compte actuellement 38 900 collaborateurs. Presse : Coralie COLLET - Tél. : +33 (1) 57 06 18 81 coralie.collet@alstomgroup.com Samuel MILLER - Tel.: +33 (1) 57 06 67 74 Samuel.miller@alstomgroup.com Relations investisseurs : Julie MOREL - Tel.: +33 (6) 67 61 88 58 Julie.morel@alstomgroup.com Claire LEPELLETIER - Tel.: +33 (6) 76 64 33 06 claire.lepelletier@alstomgroup.com 4

