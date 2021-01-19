Alstom : annonce un carnet de commandes à 40,1 MDS au 31 décembre 2020

19 janvier (Reuters) - ALSTOM:
* PRISE DE COMMANDES AU T3 EUR 1,84 MDS VERSUS EUR 3,56 MDS
IL Y A
UN AN
* CONFIRMATION DES PERSPECTIVES POUR LEXERCICE FISCAL ET DE
MOYEN
TERME 2022/23, SOUTENUES PAR UN POTENTIEL COMMERCIAL AU Q4 ET
DES PERSPECTIVES À MOYEN-TERME DU MARCHÉ FERROVIAIRE POSITIFS
* LE CARNET DE COMMANDES AU 31 DÉCEMBRE 2020 A ATTEINT 40,1
MILLIARDS DEUROS ET OFFRE UNE FORTE VISIBILITÉ SUR LE CHIFFRE
DAFFAIRES À VENIR
* LOBJECTIF DUN TAUX DE CROISSANCE ANNUEL MOYEN DE 5 % SUR
LA
PÉRIODE 2019/20 À 2022/23 DEVRAIT ÊTRE LÉGÈREMENT IMPACTÉ PAR LE
RALENTISSEMENT TEMPORAIRE DE LACTIVITÉ DAPPEL DOFFRES
* CHIFFRE DAFFAIRES AU T3 EUR 2,05 MDS VERSUS EUR 2,06 MDS
IL Y A
UN AN
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(Rédaction de Gdansk)