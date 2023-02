Alstom : contrat-cadre avec Railpool pour 27 locomotives

Alstom annonce avoir signé un contrat cadre avec Railpool, l'un des leaders européens de la location de véhicules ferroviaires, portant sur 27 nouvelles locomotives Traxx AC3 et Traxx DC3 et une option pour 15 locomotives supplémentaires.



Les locomotives sont destinées à être utilisées en Pologne, en Italie, en Norvège et en Suède et seront fabriquées sur les sites Alstom de Kassel (Allemagne) et de Vado Ligure (Italie) pour une livraison à partir de 2024.



' Nous sommes ravis qu'avec le Traxx 3, Railpool ait à nouveau opté pour la plate-forme de locomotives à quatre essieux la plus moderne d'Europe. Cela nous rend fiers de soutenir de manière décisive l'un de nos plus grands clients du secteur des locomotives dans l'expansion de leurs activités sur tout le continent', a indiqué Peter Amman, Customer Director Locomotives chez Alstom.



