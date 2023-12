Alstom : contrat de maintenance remporté en Australie

Alstom annonce avoir remporté un appel d'offres d'environ 900 millions d'euros portant sur la maintenance des trains régionaux VLocity et Classic dans l'État de Victoria, en Australie, pour les dix prochaines années.



'Plus de 300 emplois sont actuellement consacrés à l'entretien du parc dans l'État et de nouveaux emplois seront créés dans l'industrie ferroviaire locale pendant la durée du contrat', souligne l'équipementier de transport français.



Dans le cadre de ce nouveau marché, Alstom 'améliorera la fiabilité et la disponibilité des trains VLocity et Classic, garantira des économies de carburant significatives et créera un nouveau centre de contrôle des trains'.



