Alstom : contrat pour 25 trains en Australie

Alstom indique avoir signé un contrat de 300 millions d'euros avec le Département des Transports de l'Etat australien de Victoria, pour fournir localement 25 trains X'Trapolis composés de six voitures destinées au réseau de banlieue de Melbourne.



'La nouvelle génération X'Trapolis permettra d'accroître la capacité du réseau sans qu'il soit nécessaire de procéder à des modernisations substantielles et coûteuses de l'infrastructure et de l'alimentation électrique', souligne l'équipementier de transports.



Les trains, qui seront fabriqués au Victoria et composés au moins à 60% de matériaux locaux, assureront l'avenir du site Alstom de Ballarat, et ouvriront la voie à des opportunités d'embauches nouvelles et durables dans le secteur.



