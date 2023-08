Alstom : contrat 'révolutionnaire' auprès d'Irish Rail

Aujourd'hui à 13:04 Partager

Alstom a annoncé avoir remporté 'un contrat révolutionnaire' auprès d'Irish Rail (Iarnród Éireann) pour révolutionner le voyage et la mobilité ferroviaires sur le réseau Cork Area Commuter Rail (CACR).



Le projet, destiné à améliorer le service ferroviaire dans la zone métropolitaine de Cork, fera appel aux technologies de signalisation de pointe d'Alstom : le système de verrouillage informatisé Smartlock (CBI) et le système européen de contrôle des trains (ETCS).



Le projet CACR vise à moderniser 62 km de réseau ferroviaire, s'étendant de Mallow à Cork, Cobh et Midleton, créant ainsi un service ferroviaire de banlieue unifié, transparent et à haute fréquence pour les habitants de Cork.



'Nous sommes convaincus que ce projet établira de nouvelles normes en matière de sécurité, d'efficacité et d'expérience des passagers, fournissant ainsi une base solide pour une mobilité durable dans la région', a commenté Nick Crossfield, Directeur général d'Alstom Royaume-Uni et Irlande.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.