Alstom décroche un contrat avec l'administration des transports du Maryland

7 avril (Reuters) - Alstom SA:
* L'ADMINISTRATION DES TRANSPORTS DU MARYLAND CONFIE À
ALSTOM UN
CONTRAT D'EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE
* UN CONTRAT POUVANT ATTEINDRE, AVEC LES EXTENSIONS,UNE
VALEUR DE
1,2 MILLIARD D'EUROS SUR QUINZE ANS
* LE RÉSULTAT D'UNE COLLABORATION DATANT DE 2012 DANS LE
DOMAINE
DE L'EXPLOITATION ET DE LA MAINTENANCE
* DE NOUVELLES INNOVATIONS NUMÉRIQUES POURDÉVELOPPER
LAMOBILITÉ
DURABLE ET INTELLIGENTE
* LA DURÉE DE BASE DU CONTRAT INITIAL DE CINQ ANS AVEC UN
BUDGET
D'ENVIRON 367 MILLIONS D'EUROS (401 MILLIONS DE DOLLARS) PEUT
ÊTRE PROLONGÉE PAR DEUX EXTENSIONS POTENTIELLES EN 2028 ET 2033,
QUI ENSEMBLE PORTERAIENT LA VALEUR TOTALE À ENVIRON 1,2 MILLIARD
D'EUROS (1,4 MILLIARD DE DOLLARS)
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(Gdansk Newsroom)