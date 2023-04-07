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Alstom décroche un contrat avec l'administration des transports du Maryland

07/04/2023 | 18:01
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7 avril (Reuters) - Alstom SA:

* L'ADMINISTRATION DES TRANSPORTS DU MARYLAND CONFIE À ALSTOM UN CONTRAT D'EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE

* UN CONTRAT POUVANT ATTEINDRE, AVEC LES EXTENSIONS,UNE VALEUR DE 1,2 MILLIARD D'EUROS SUR QUINZE ANS

* LE RÉSULTAT D'UNE COLLABORATION DATANT DE 2012 DANS LE DOMAINE DE L'EXPLOITATION ET DE LA MAINTENANCE

* DE NOUVELLES INNOVATIONS NUMÉRIQUES POURDÉVELOPPER LAMOBILITÉ DURABLE ET INTELLIGENTE

* LA DURÉE DE BASE DU CONTRAT INITIAL DE CINQ ANS AVEC UN BUDGET D'ENVIRON 367 MILLIONS D'EUROS (401 MILLIONS DE DOLLARS) PEUT ÊTRE PROLONGÉE PAR DEUX EXTENSIONS POTENTIELLES EN 2028 ET 2033, QUI ENSEMBLE PORTERAIENT LA VALEUR TOTALE À ENVIRON 1,2 MILLIARD D'EUROS (1,4 MILLIARD DE DOLLARS) Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2023
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Rendement 2023 1,28%
Capitalisation 8 837 M 9 651 M -
VE / CA 2023 0,70x
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Nbr Employés 69 317
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