Alstom, entreprise mondiale de la mobilité durable et intelligente, a fait la démonstration du plus haut niveau d'automatisation sur une locomotive de manœuvre près de Breda, aux Pays-Bas, en partenariat avec le gestionnaire d'infrastructure néerlandais ProRail et l'opérateur ferroviaire belge Lineas. Ce niveau d'automatisation, connu sous le nom de GoA4, signifie que le démarrage, la conduite et l’arrêt sont entièrement automatisés, et que la gestion d'obstacles ou d'événements imprévus se fait sans l'intervention directe du personnel du train pendant les activités de manœuvre.Cette démonstration vient clore une série de tests menés dans le cadre d'un partenariat continu entre Alstom, ProRail et Lineas.L'objectif était de montrer que le système intelligent de détection et de reconnaissance des obstacles (ODS) fonctionne de manière fluide avec le système d'exploitation automatique des trains (ATO) d'Alstom, permettant ainsi au train de réagir de manière autonome à divers obstacles.Cela ouvre la voie à une utilisation plus large de la conduite autonome dans les opérations de manœuvre afin d'augmenter la capacité des opérations de fret : un exemple de technologies numériques avancées, favorisant une mobilité rentable et durable face à la demande croissante de services de fret et de passagers.