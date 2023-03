Alstom : équipe une 2e ligne du métro de Kuala Lumpur

Alstom annonce avoir livré avec succès le système de signalisation complet de la ligne de transport en commun rapide (MRT) Putrajaya, la deuxième ligne du projet MRT de Klang Valley dans la région du Grand Kuala Lumpur, en Malaisie.



La deuxième phase de la ligne couvrant 24 stations entre Kentonmen et Putrajaya Sentral a officiellement ouvert ses portes au public hier.



Les opérations de la première phase comprenant 12 stations de Kwasa Damansara à Kampung Batu ont déjà été livrées pour le service voyageurs en juin 2022.



Dans le cadre de son contrat pour cette ligne Putrajaya de 57,7 kilomètres, Alstom était responsable de la conception, de l'installation, des tests et de la mise en service d'un système de contrôle des trains basé sur les communications (CBTC) utilisant sa solution avancée Cityflo™ 650, ainsi que de équipements de signalisation embarqués pour la flotte de 49 trains et deux véhicules de maintenance.



Alstom a également fourni les installations de signalisation d'un nouveau dépôt et d'un centre de contrôle de secours situé à Serdang, dans le cadre de la deuxième phase d'ouverture de la ligne.



