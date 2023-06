Alstom : essais concluants pour le train régional hybride

Alstom annonce que son premier train régional hybride (électrique-thermique-batterie) a circulé en régime d'essais début avril sur les lignes Toulouse-Mazamet et Toulouse-Rodez.



Les essais ont démontré que la rame se comportait conformément aux attentes avec notamment un taux de récupération de l'énergie au freinage supérieur à 90%, permettant une économie d'énergie jusqu'à 20%, en fonction du parcours.



La mise en circulation commerciale devrait être effective dans quelques mois, 'dès que l'Etablissement Public de Sécurité Ferroviaire (EPSF) aura délivré les autorisations nécessaires au transport des voyageurs', précise Alstom.



Le train régional électrique-thermique-batterie est le premier projet d'hybridation d'un train Régiolis en France. Les objectifs poursuivis concernent la réduction de l'énergie consommée et la diminution des émissions de gaz à effet de serre, grâce à une solution permettant de modifier le parc thermique existant sans modifier l'infrastructure.





