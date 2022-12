Alstom : et Arcada vont moderniser 66 km de la ligne ferroviaire roumaine Cluj-Oradea

Alstom, entreprise mondiale de la mobilité intelligente et durable, a remporté deux nouveaux contrats de signalisation et d'électrification en Roumanie, dans le cadre des travaux de modernisation des deux premiers sous-tronçons de la ligne Cluj Napoca-Oradea. Les deux contrats ont été signés par le consortium Asocierea RailWorks, composé d'Alstom et de l'entreprise roumaine de travaux publics Arcada, avec CFR SA, l'opérateur roumain de l'infrastructure ferroviaire. Alstom fournira des solutions de pointe en matière de contrôle numérique des trains, de gestion du trafic et d'électrification.Arcada réalisera tous les travaux de génie civil. La période d'exécution de chaque contrat est de 42 mois.Les deux contrats portent sur la modernisation de 66 km de ligne ferroviaire double entre Cluj Napoca et Poieni (30 km pour Cluj Napoca – Aghires et 36 km pour Aghires-Poieni). Il comprend l'électrification, la modernisation des infrastructures et des superstructures, les systèmes de signalisation et de télécommunication, ainsi que les travaux de génie civil.Alstom supervisera directement le déploiement de l'ERTMS (système européen de gestion du trafic ferroviaire) de niveau 2, la mise en œuvre de la solution de contrôle du trafic, les systèmes d'enclenchement numérique et d'information aux passagers, ainsi que les travaux d'électrification, y compris l'alimentation électrique et la ligne aérienne de contact. La modernisation permettra la vitesse de 160 km/h pour les trains de voyageurs et de 120 km/h pour le fret." Ces nouveaux contrats consolident la position de leader d'Alstom sur le marché ferroviaire roumain, tant pour le contrôle numérique des trains que pour l'électrification. Ces dernières années, Bucarest est devenue un centre stratégique pour l'expertise d'Alstom en signalisation, employant plus de 200 ingénieurs hautement qualifiés, dont l'expertise est au service de projets locaux et internationaux ", déclare Gabriel Stanciu, directeur général d'Alstom pour la Roumanie, la Bulgarie et la République de Moldavie.