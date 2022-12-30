30 décembre (Reuters) - Alstom SA:
* ALSTOM ET ARCADA VONT MODERNISER 66KM DE LA LIGNE
FERROVIAIRE
ROUMAINE CLUJ-ORADEA
* LES PROJETS DE MODERNISATION SONT FINANCES PAR LE PLAN
NATIONAL
DE RELANCE ET DE RÉSILIENCE ROUMAIN (PNRR)
* ALSTOM FOURNIRA DES SOLUTIONS DE POINTE EN MATIÈRE DE
CONTRÔLE
NUMÉRIQUE DES TRAINS, DE GESTION DU TRAFIC ET D'INFRASTRUCTURE
D'ÉLECTRIFICATION
* ARCADA VA SURVEILLER LES TRAVAUX PUBLICS
* 2 CONTRATS ONT ÉTÉ SIGNÉS PAR LE CONSORTIUM ASOCIEREA
RAILWORKS,
COMPOSÉ D'ALSTOM ET ARCADA, AVEC CFR SA, L'OPÉRATEUR PUBLIC
ROUMAIN D'INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES
* LA PÉRIODE DE RÉALISATION POUR CHAQUE CONTRAT EST DE 42
MOIS
Texte original: https://bit.ly/3vpRi39
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(Gdansk Newsroom)