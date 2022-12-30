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Alstom et Arcada vont moderniser 66km de la ligne ferroviaire roumaine Cluj-Oradea

30/12/2022 | 13:45
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30 décembre (Reuters) - Alstom SA:

* ALSTOM ET ARCADA VONT MODERNISER 66KM DE LA LIGNE FERROVIAIRE ROUMAINE CLUJ-ORADEA

* LES PROJETS DE MODERNISATION SONT FINANCES PAR LE PLAN NATIONAL DE RELANCE ET DE RÉSILIENCE ROUMAIN (PNRR)

* ALSTOM FOURNIRA DES SOLUTIONS DE POINTE EN MATIÈRE DE CONTRÔLE NUMÉRIQUE DES TRAINS, DE GESTION DU TRAFIC ET D'INFRASTRUCTURE D'ÉLECTRIFICATION

* ARCADA VA SURVEILLER LES TRAVAUX PUBLICS

* 2 CONTRATS ONT ÉTÉ SIGNÉS PAR LE CONSORTIUM ASOCIEREA RAILWORKS, COMPOSÉ D'ALSTOM ET ARCADA, AVEC CFR SA, L'OPÉRATEUR PUBLIC ROUMAIN D'INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES

* LA PÉRIODE DE RÉALISATION POUR CHAQUE CONTRAT EST DE 42 MOIS Texte original: https://bit.ly/3vpRi39 Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2022
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