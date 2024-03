Alstom : exploitera un service de trains de voyageurs au Royaume-Uni

Alstom prévoit d'exploiter un nouveau service de transport ferroviaire de passagers à travers l'Angleterre et le Pays de Galles. En partenariat avec le cabinet de conseil SLC Rail, ce service sera opéré sous le nom de Wrexham, Shropshire and Midlands Railway (WSMR). Déjà premier fournisseur de trains et de services ferroviaires et principal fournisseur de signalisation et d'infrastructure du pays, Alstom exploitera pour la première fois son propre service de transport ferroviaire au Royaume-Uni.



L'objectif est de créer une connexion directe, qui n'existe pas aujourd'hui, entre le nord du Pays de Galles, le Shropshire, les Midlands et Londres.

WSMR offrira aux passagers de Wrexham, Gobowen, Shrewsbury, Walsall et Coleshill une liaison directe avec la capitale, ainsi qu'avec Darlaston une fois l'ouverture de sa nouvelle gare. Entre-temps, la durée des trajets entre Shrewsbury et Walsall sera considérablement réduite par rapport à la solution actuelle.



La mise en service de WSMR est prévue dès 2025 et elle devrait créer environ 50 nouveaux emplois, principalement dans le nord du Pays de Galles et dans les Midlands.