Alstom : fournira 25 trains régionaux supplémentaires à Norske tog en Norvège

Alstom, entreprise mondiale de la mobilité intelligente et durable, a remporté un nouveau contrat de plus de 230 millions d'euros pour la fourniture de 25 trains régionaux Coradia Nordic supplémentaires à Norske tog. Il s'agit de la deuxième commande résultant de l'accord-cadre historique d'Alstom avec Norske tog, d'un montant de 1,8 milliard d'euros, signé fin 2021. La première commande de 30 trains régionaux est actuellement en cours de production, et les livraisons devraient commencer fin 2025.



Les nouveaux trains régionaux "Class 77" de Norske tog fonctionneront comme un service de banlieue et de train rapide entre Ski et Stabekk dans la grande région d'Oslo. L'expansion de la flotte de trains permettra d'améliorer les services de transport dans toute la région très fréquentée.



Les trains Coradia Nordic pour Norske tog ont été spécialement adaptés pour répondre aux besoins du réseau ferroviaire norvégien et sont parfaitement adaptés aux conditions climatiques norvégiennes. Les nouveaux trains ont une vitesse maximale de 200 km/h, ce qui garantit un trajet rapide et confortable dans un environnement spacieux et relaxant.