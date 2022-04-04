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Alstom fournira 29 nouveaux trains Coradia Stream à DB Regio

04/04/2022 | 08:49
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4 avril (Reuters) - Alstom SA:

* ALSTOM FOURNIRA 29 NOUVEAUX TRAINS CORADIA STREAM À DEUX NIVEAUX À DB REGIO

* VINGT-NEUF TRAINS MODERNES CORADIA STREAM DE GRANDE CAPACITÉ, QUI AUGMENTERONT LA CAPACITÉ DE TRANSPORT DE PASSAGERS ET RÉDUIRONT LES TEMPS DE TRAJET DANS LA RÉGION DE LA HESSE, EN ALLEMAGNE

* LES TRAINS SERONT UTILISÉS SUR LES LIGNES RE50 (FRANCFORT  FULDA  BEBRA) ET RB51 (FRANCFORT  WÄCHTERSBACH) À PARTIR DE DÉCEMBRE 2025

* ALSTOM ASSEMBLERA LES TRAINS DESTINÉS À LA VALLÉE DE LA KINZIG SUR SON SITE DE SALZGITTER, EN ALLEMAGNE Texte original sur Eikon [ID: nGNE4MQM33] Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2022
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Résultat net 2022 151 M 167 M -
Dette nette 2022 2 717 M 2 999 M -
PER 2022 -401x
Rendement 2022 1,67%
Capitalisation 7 875 M 8 692 M -
VE / CA 2022 0,68x
VE / CA 2023 0,64x
Nbr Employés 67 191
Flottant 97,3%
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Objectif de cours Moyen 38,42 €
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