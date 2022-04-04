Alstom fournira 29 nouveaux trains Coradia Stream à DB Regio

4 avril (Reuters) - Alstom SA:
* ALSTOM FOURNIRA 29 NOUVEAUX TRAINS CORADIA STREAM À DEUX
NIVEAUX
À DB REGIO
* VINGT-NEUF TRAINS MODERNES CORADIA STREAM DE GRANDE
CAPACITÉ,
QUI AUGMENTERONT LA CAPACITÉ DE TRANSPORT DE PASSAGERS ET
RÉDUIRONT LES TEMPS DE TRAJET DANS LA RÉGION DE LA HESSE, EN
ALLEMAGNE
* LES TRAINS SERONT UTILISÉS SUR LES LIGNES RE50 (FRANCFORT
FULDA BEBRA) ET RB51 (FRANCFORT WÄCHTERSBACH) À PARTIR DE
DÉCEMBRE 2025
* ALSTOM ASSEMBLERA LES TRAINS DESTINÉS À LA VALLÉE DE LA
KINZIG
SUR SON SITE DE SALZGITTER, EN ALLEMAGNE
Texte original sur Eikon [ID: nGNE4MQM33]
Pour plus de détails, cliquez sur
(Gdansk Newsroom)