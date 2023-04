Alstom : fournira 34 tramways Citadis pour la Ville de Québec

Alstom, entreprise mondiale de la mobilité intelligente et durable, a remporté un contrat auprès de la Ville de Québec pour la fourniture de 34 tramways Citadis pour le projet du tramway de Québec. Le contrat, dont la valeur totale est d’environ 900 millions d’euros (1,34 milliard de dollars canadiens), comprend la conception et la fourniture du matériel roulant ainsi que son entretien pour une durée de 30 ans. Le contrat comporte aussi une option d'acquisition d'au maximum cinq rames supplémentaires, incluant la maintenance de celles-ci.



La Ville de Québec bénéficiera d'une solution de mobilité éprouvée et fiable, développée et assemblée au Québec. Les rames du tramway seront développées par les ingénieurs d'Alstom basés à Saint-Bruno-de-Montarville, le siège social d'Alstom dans la région Amériques situé sur la Rive-Sud de Montréal, et elles seront assemblées dans son usine de La Pocatière dans la région du Bas-Saint-Laurent.



Les tramways seront adaptés aux conditions climatiques et topographiques de la Ville de Québec. Confortables, modernes et spacieuses, les rames seront 100% électriques et circuleront sur une ligne longue de 19 kilomètres qui constituera la colonne vertébrale d'un réseau de transport en commun bonifié pour la Ville de Québec.