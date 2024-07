Alstom : important programme de recrutement en Inde

Alstom Inde, dans le cadre de sa 10e édition du Young Engineering Graduate Program (YEGP), a recruté près de 180 jeunes ingénieurs diplômés dans le cadre de la première promotion et plus de 170 autres devraient être recrutés dans le cadre de la deuxième promotion.



La campagne de recrutement s'est étendue à 48 universités réparties dans 22 États indiens, couvrant ainsi l'ensemble du pays et démontrant l'engagement d'Alstom en faveur de la diversité régionale.



' L'Inde est un pays réputé pour ses talents exceptionnels en matière d'ingénierie et, chez Alstom, nous sommes ravis d'accueillir ces esprits brillants au sein de notre équipe ', a déclaré Sumedha Pal, responsable des ressources humaines d'Alstom Inde.



' Leur expertise sera inestimable alors que nous repoussons ensemble les limites de la mobilité de masse et que nous façonnons un avenir plus durable en matière de transport. Grâce à leur esprit d'innovation et à notre engagement à développer leur potentiel, nous allons non seulement renforcer la force de travail d'Alstom, mais aussi contribuer à un avenir plus vert. '



