Alstom : investit dans Cylus, spécialiste de la cybersécurité ferroviaire, et signe un accord de coopération stratégi

dans les réseaux de grandes lignes et urbains et est compatible avec le système de contrôle des trains basé sur la communication (CBTC), ainsi qu'avec le système européen de contrôle des trains (ETCS) - dans les deux cas maximisant les performances, la capacité et la disponibilité. La technologie utilise l'apprentissage automatique pour accélérer la détection des logiciels et des comportements malveillants. Le système fait appel à l'intelligence artificielle pour déterminer le comportement à adopter une fois qu'une menace est identifiée et gérer efficacement la réponse. CylusOne détecte les cyber- menaces sur les réseaux de signalisation et de contrôle, les réseaux de communication et les systèmes embarqués et de bord, facilitant une réponse rapide et efficace.

Pionnier des solutions de mobilité plus durables et plus intelligentes, Alstom développe et commercialise des systèmes intégrés permettant de jeter les bases d'un futur modèle de transport. Alstom propose une gamme complète de solutions, des trains à grande vitesse, métros, tramways et e-bus aux systèmes intégrés, services personnalisés et solutions d'infrastructure, de mobilité digitale et de signalisation. En 2019/20, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 8,2 milliards d'euros et enregistré pour 9,9 milliards d'euros de commandes. Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans plus de 60 pays et compte actuellement 38 900 collaborateurs.

