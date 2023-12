Alstom : lance son plus grand centre d'expérience digitale en Inde

Astom lance le premier centre d'expérience digitale situé en Inde, jamais construit par un constructeur ferroviaire. Situé à Bangalore et s'étendant sur environ 460 mètres carrés, le centre d'expérience digitale sera le pôle d'exécution de projets urbains, grandes lignes, de fret et d'exploitation minière. Il accueillera également les fonctions intégrées de cybersécurité, sécurité-télécommunication et SCADA.



Avec ce centre basé en Inde, Alstom dispose de la plus grande infrastructure de laboratoire de signalisation, répartie sur plus de 5 500 mètres carrés, qui contribuera à faire de l'Inde un pôle mondial de technologie et d'innovation. Le centre d'expérience dédié prendra en charge plus de 7 millions d'heures de travail d'ingénierie pour des projets indiens et internationaux.