Alstom : lance une ligne de véhicules sur rail au Canada

Le 07 novembre 2023 à 11:36 Partager

Alstom a annoncé hier le lancement le 4novembre de la nouvelle ligne de véhicules légers sur rail de la Vallée Sud-Est d'Edmonton (Canada).



Ce projet a été réalisé par TransEd, un consortium composé d'Alstom, de Bechtel, d'EllisDon et de Fengate. La ville cible environ 30 000 passagers par jour.



Alstom précise avoir joué un rôle central, notamment 'en concevant, fournissant, installant, et réalisant les essais et la mise en service des véhicules, de la signalisation, des communications, de l'alimentation électrique, du système de caténaires et des équipements de dépôt, mais aussi de l'intégration du système'.



Ce projet clés-en-main est un partenariat public-privé (PPP) qui comprend une étape de conception-construction maintenant terminée et une période d'exploitation et de maintenance (E&M) se finissant en 2050.



Alstom précise qu'il assume une participation majoritaire dans la coentreprise responsable de l'exploitation et de l'entretien du système de TransEd.



