Alstom : le TGV M franchit une nouvelle étape

La direction de la SNCF ont présenté la ligne du TGV du futur, dans les ateliers d'Alstom à La Rochelle.



Le TGV M, qui a bénéficié du savoir-faire des meilleurs experts d'Alstom et des directions Materiel et TGV-Intercités de SNCF Voyageurs, circulera sur le réseau national courant 2024.



Commandé en 115 exemplaires, à raison de 100 rames en version domestique et 15 en version international, ce train se caractérise par des innovations majeures :



Une modularité inédite, qui permet d'ajuster le nombre de voitures au plus près des besoins du marché ; une surface à bord augmentée de 20%, soit une offre possible jusqu'à 740 places contre 634 maximum aujourd'hui; une efficacité énergétique et un bilan carbone par voyageur ultra-compétitif; un accès à des services connectés évolutifs qui répondent aux besoins des voyageurs; une rame très ' communicante ' dont les capteurs permettent d'examiner en temps réel le train pour optimiser la maintenance et la disponibilité et une accessibilité accrue à bord, au bénéfice de l'ensemble des voyageurs.



Une analyse précise de la compatibilité du TGV M avec le réseau et les gares est menée partout en France et des travaux de maintenance sont d'ores et déjà engagés.



Des investissements de près de 50 millions d'euros ont notamment été réalisés dans de nouvelles lignes de production.



La prochaine grande étape sera la phase des essais dynamiques à 200 km/h à Velim (République Tchèque) d'ici la fin d'année 2022.



