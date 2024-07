Alstom : le titre monte après un contrat en Allemagne

L'action Alstom monte mercredi à la Bourse de Paris suite à l'annonce par le groupe français de la signature d'un contrat de 2,8 milliards d'euros en Allemagne.



Vers 10h50, le titre de l'équipementier ferroviaire prenait plus de 2%, signant l'une des meilleures performances de l'indice SBF 120 (+0,3%), à comparer avec un gain de 0,3% pour le STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services, l'indice européen des biens et services industriels.



Dans un communiqué, Alstom indique que l'accord-cadre conclu avec Hamburger Hochbahn, l'exploitant du métro de Hambourg, porte sur la fourniture de nouvelles rames de métro et de systèmes de signalisation.



Le contrat concerne la livraison de 374 nouvelles rames de métro, dont 254 rames de métro semi-automatisées et 120 rames entièrement automatisées, toutes composées de quatre voitures.



Alstom équipera par ailleurs la nouvelle ligne de métro U5, longue de 25 km et entièrement automatisée, actuellement en cours de construction.



Une fois les 23 stations achevées, la ligne U5 pourra fonctionner à des intervalles de 90 secondes en transportant environ 270.000 passagers chaque jour, précise Alstom.



La production des métros de nouvelle génération aura lieu sur le site Alstom de Salzgitter, en Allemagne, et devrait commencer en 2026, avec de premières livraisons prévues pour début 2028.



La mise en service de la première section de la nouvelle ligne U5 est quant à elle prévue pour 2029.



