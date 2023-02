Alstom : le tramway de la ligne de Mostaganem en Algérie est entré en service

Alstom, entreprise mondiale de la mobilité durable et intelligente, a contribué à la mise en service commercial des deux lignes du tramway de Mostaganem en Algérie. A cette occasion, M. Kamel Beldjoud, Ministre des Transports, accompagné de M le Wali de Mostaganem Aissa Boulahia et des autorités locales de la région de Mostaganem, ont inauguré la ligne de tramway. L'Entreprise du Métro d'Alger (EMA) avait attribué le contrat du projet du tramway de Mostaganem à Alstom et Cosider.



Alstom s'est chargé de la fourniture du système intégral, des systèmes de télécommunication et de signalisation, des sous-stations, de la billettique, des équipements de dépôt ainsi que les rames de tramways Citadis qui ont été fournies par sa Joint-Venture Cital.



De son côté le groupement Cosider (Travaux Publics/ Ouvrages d'Art) a réalisé le génie civil, le système voie ferrée, la caténaire et la signalisation lumineuse de trafic.



Le tramway de Mostaganem permettra à plus de 10 000 passagers de se déplacer chaque jour, avec un tracé s'étendant sur 14 km et desservant 24 stations. Il offre deux lignes qui relient les différents quartiers de la ville, facilitant l'accès aux différents campus universitaires pour les étudiants et permettant un accès rapide au centre-ville et aux différentes gares.