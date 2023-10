Alstom : légère hausse de sa marge opérationnelle

La marge d'exploitation ajustée d'Alstom s'établit à 5,2% pour le premier semestre de son exercice fiscal 2023/2024, contre 4,9% lors du premier semestre de l'exercice précédent, en ligne avec la trajectoire. La rentabilité a été positivement impactée par des progrès continus dans l'accélération de la production et dans la réalisation des synergies prévues. Son chiffre d'affaires s'élève à 8,3 milliards d'euros sur ce semestre contre 8 milliards d'euros il y a un an.



Ceci représente une hausse de 6,5 % sur une base organique et 2,7 % sur une base réelle, soutenue par la montée en cadence de l'activité Matériels Roulants, une bonne performance en Services et en Signalisation, et le rattrapage attendu pour l'activité Systèmes.



Durant ce premier semestre, Alstom a enregistré 8,4 milliards d'euros de prises de commandes, contre 10,1 milliards d'euros lors du premier semestre de l'exercice précédent. La performance de l'exercice précédent était notamment tirée par un contrat en Allemagne (Baden-Württemberg), pour un montant de près de 2,5 milliards d'euros.



En outre, Alstom a confirmé ses objectifs pour cet exercice fiscal : une croissance organique du chiffre d'affaires au-delà de 5 % et une marge d'exploitation ajustée d'environ 6%.



Le groupe prévoit aussi une hausse de ses prises de commandes au second semestre, notamment grâce aux projets gagnés mais pas encore en vigueur et donc non enregistrés, ainsi que certaines commandes reportées du premier au second semestre de l'exercice fiscal 2023/24.