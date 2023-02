Alstom : modernisation de trains en Hongrie

Alstom annonce la première modernisation de trains en Hongrie via un rétrofit permettant d'intégrer le système de contrôle des trains ETCS de niveau 2, conçu pour augmenter la vitesse et la sécurité, sur la flotte de trains de type Flirt de MÁV-START.



Les 36 premières unités sur 59 ont reçu la licence d'autorisation de mise sur le marché et sont désormais de retour dans le trafic voyageurs équipées de l'équipement de contrôle des trains Atlas ETCS niveau 2 L2 d'Alstom qui répond aux exigences européennes strictes.



L'ensemble du projet devrait être achevé en septembre 2023, à la suite d'une procédure de certification impliquant des tests et des vérifications approfondis.



Alstom précise s'être vu attribuer ce projet dans le cadre d'un processus de passation de marchés publics.



