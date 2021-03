Alstom : La valeur du jour à Paris ALSTOM décroche un gros contrat à Chicago, le titre en profite

L’American Dream continue à exercer ses charmes sur les entreprises européennes. Alstom en est l’illustration du jour. Le géant européen du ferroviaire vient de décrocher un contrat de 650 millions d’euros auprès de Metra, le système de trains de banlieue de l'agglomération de Chicago desservant la ville de Chicago et les banlieues environnantes. Alstom lui fournira 200 voitures réversibles pour trains périurbains multiniveaux. Cette commande initiale fait partie d’un mega deal portant sur un maximum de 500 voitures, soit 1,8 milliard de dollars au total.



Une bonne nouvelle qui permet à Alstom de sortir la tête de l'eau pour la première fois de la semaine sur la place de Paris et de s'adjuger au passage la plus forte hausse du CAC 40 vendredi, avec un gain de 1,25 % à 41,26 euros.



Les nouvelles voitures seront construites au site d'Alstom de Hornell, situé dans l'Etat de New York, dans le nord-est des Etats-Unis. Il s'agit d'un Centre d'Excellence matériel roulant et du plus gros site de production de matériel roulant d'Amérique du Nord.



Le site d'Hornell pilotera le projet tandis que d'autres unités Alstom le soutiendront, dont Rochester (New York) en ce qui concerne le système de contrôle automatique des trains.



Les succès d'Alstom au pays de l'Oncle Sam ne sont pas nouveaux. À ce jour, Alstom a déjà livré plus de 7 000 véhicules neufs ou rénovés, plus de 8 000 systèmes de traction et plus de la moitié des équipements de signalisation déployés sur le réseau ferré d'Amérique du Nord.



Des succès Outre-Atlantique qui n'empêchent pas Alstom de se distinguer également sur le Vieux Continent. Il y a 10 jours, le groupe avait décroché un contrat d'environ 760 millions d'euros pour les transports régionaux de Basse Saxe en Allemagne.