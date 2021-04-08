Alstom : SNCF Voyageurs commande 12 trains bi-mode électrique-hydrogène pour 190 mlns

8 avril (Reuters) - Alstom SA:
* LES RÉGIONS AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ,
GRAND
EST ET OCCITANIE LANCENT LA PREMIÈRE COMMANDE DE TRAINS BI-MODE
ÉLECTRIQUE-HYDROGÈNE EN FRANCE
* SNCF VOYAGEURS COMMANDE À ALSTOM, POUR LE COMPTE DES 4
RÉGIONS,
LES 12 PREMIERS (PLUS DEUX RAMES OPTIONNELLES) TRAINS BI-MODE
ÉLECTRIQUE-HYDROGÈNE ISSUS DE LA GAMME CORADIA POLYVALENT POUR
RÉGIOLIS
* SNCF VOYAGEURS COMMANDE À ALSTOM 12 PREMIERS TRAINS
BI-MODE
ÉLECTRIQUE-HYDROGÈNE POUR UN MONTANT TOTAL DE PRÈS DE 190
MILLIONS D'EUROS
* COMPOSÉ DE 4 VOITURES, CE TRAIN DE 72 MÈTRES OFFRE UNE
CAPACITÉ
TOTALE DE 218 PLACES ASSISES ET LES MÊMES PERFORMANCES
DYNAMIQUES ET DE CONFORT QUE LA VERSION BI-MODE
ÉLECTRIQUE-DIESEL
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(Gdansk Newsroom)