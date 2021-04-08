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Alstom : SNCF Voyageurs commande 12 trains bi-mode électrique-hydrogène pour 190 mlns

08/04/2021 | 08:11
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8 avril (Reuters) - Alstom SA:

* LES RÉGIONS AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ, GRAND EST ET OCCITANIE LANCENT LA PREMIÈRE COMMANDE DE TRAINS BI-MODE ÉLECTRIQUE-HYDROGÈNE EN FRANCE

* SNCF VOYAGEURS COMMANDE À ALSTOM, POUR LE COMPTE DES 4 RÉGIONS, LES 12 PREMIERS (PLUS DEUX RAMES OPTIONNELLES) TRAINS BI-MODE ÉLECTRIQUE-HYDROGÈNE ISSUS DE LA GAMME CORADIA POLYVALENT POUR RÉGIOLIS

* SNCF VOYAGEURS COMMANDE À ALSTOM 12 PREMIERS TRAINS BI-MODE ÉLECTRIQUE-HYDROGÈNE POUR UN MONTANT TOTAL DE PRÈS DE 190 MILLIONS D'EUROS

* COMPOSÉ DE 4 VOITURES, CE TRAIN DE 72 MÈTRES OFFRE UNE CAPACITÉ TOTALE DE 218 PLACES ASSISES ET LES MÊMES PERFORMANCES DYNAMIQUES ET DE CONFORT QUE LA VERSION BI-MODE ÉLECTRIQUE-DIESEL Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
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PER 2021 31,3x
Rendement 2021 1,03%
Capitalisation 16 251 M 19 328 M -
VE / CA 2021 1,93x
VE / CA 2022 1,02x
Nbr Employés 38 879
Flottant 89,2%
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