Alstom : contrat d'entretien pour PBTS en Chine

Alstom annonce que sa coentreprise chinoise, CRRC Puzhen Bombardier Transportation Systems Limited (PBTS), a obtenu un contrat de 27 ans pour assurer l'entretien de la plateforme Innovia Monorail 300 de la ville de Wuhu, en Chine.



PBTS sera chargé de l'entretien du nouveau monorail de Wuhu Yunda Rail Transit Construction and Operation, dont la mise en service est prévue pour fin 2021. Le contrat comprend une assistance technique et la fourniture de pièces détachées.



Il inclut en outre la main-d'oeuvre et les matériaux nécessaires à l'entretien (correctif et préventif) de la flotte Innovia, ainsi que toutes les révisions et l'entretien des aiguillages des rails de guidage et des équipements de dépôt du monorail.



