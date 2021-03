Alstom : contrat pour 152 trains X'Trapolis en Espagne

Alstom annonce qu'il vient de remporter un contrat pour fournir à Renfe, l'opérateur des chemins de fer espagnols, 152 trains haute capacité issus de sa gamme de trains périurbains X'Trapolis, contrat qui s'élève à plus de 1,4 milliard d'euros au total.



L'équipementier de transports précise que ce contrat prévoit également la maintenance de 56 de ces trains pendant une période de 15 ans et la fourniture de pièces pour la flotte, ainsi que du stock initial de pièces détachées et leur outillage.



Ces nouveaux trains vont permettre à Renfe de transporter au moins 20% de passagers en plus par heure dans les centres ferroviaires les plus encombrés du pays, parmi lesquels Madrid et Barcelone. Chaque train pourra accueillir plus de 900 passagers.



