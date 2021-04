COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

Alstom fournira 20 trains régionaux Coradia Stream à la

Lombardie, en Italie

15 avril 2021 - Alstom a signé un contrat d'un montant total de 125 millions d'euros avec l'opérateur italien FERROVIENORD1 pour la fourniture de 20 trains régionaux destinés à la Région Lombardie. Il s'agit du second contrat conclu dans le contexte de l'accord-cadre signé en novembre 2019 avec FNM S.p.A.2 Les trains seront livrés à partir de juin 2023. Le train commandé par FERROVIENORD, baptisé « Donizetti » par le client, fait partie de la gamme de trains régionaux Coradia Stream d'Alstom. Dotés chacun de quatre moteurs de traction, ces trains électriques à un niveau ont une vitesse maximale de 160 kph. Ils © Alstom Design & Styling représentent la dernière génération d'un modèle qui est déjà en service commercial dans dix régions d'Italie, et sont produits dans le respect des Spécifications techniques d'interopérabilité (STI).

Nous sommes, comme toujours, très fiers de travailler avec nos fidèles partenaires FERROVIENORD et FNM pour apporter des systèmes de transport régionaux modernes, confortables et pérennes à l'Italie. Au cours des 10 dernières années, Alstom a livré 54 trains régionaux pour la Lombardie. La nouvelle génération de trains Coradia Stream est la solution idéale pour répondre aux besoins croissants des voyageurs dans la région et de l'opérateur » explique Michele Viale, Directeur général d'Alstom Italie.

Coradia Stream s'adapte facilement à différents types de services. L'intérieur et la disposition des sièges peuvent être modifiés selon les besoins, par exemple, en augmentant le nombre de sièges pour les longs trajets ou en optimisant l'espace de sorte à avoir plus de places debout pour les trajets plus courts. L'intérieur modulable peut être adapté aux saisons ou aux exigences particulières : il est ainsi possible d'ajouter, par exemple, des porte-vélos, des distributeurs de boissons et de snacks, des espaces multimédia et des espaces de travail ou de détente. Les vitres plus larges maximisent la luminosité, l'espace et le confort. Des services audio, vidéo et d'info- divertissement avancés, ainsi que la vidéosurveillance en direct, garantissent le confort et la sécurité des passagers.

Les nouveaux trains répondent à des critères de développement durable exigeants et sont recyclables à 96 %. Ils consomment 30 % d'énergie en moins par rapport à la précédente génération. Le bruit et les vibrations sont réduits au minimum, garantissant ainsi un voyage au calme et confortable. Les trains sont également dotés de systèmes de climatisation hautement performants.

Contrôlé à 100 % par FNM, FERROVIENORD gère 331 km de réseau ferroviaire et 124 gares en Lombardie. De plus, il assure la gestion, l'entretien et la modernisation des réseaux. FNM est le numéro un de la mobilité et des transports intégrés en Lombardie. Le Groupe est l'investisseur italien privé le plus important du secteur.

