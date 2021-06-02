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Alstom : fournira 60 nouveaux tramways Flexity pour Toronto

02/06/2021 | 17:58
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2 juin (Reuters) - ALSTOM SA:

* ALSTOM SA : ALSTOM SIGNE UN CONTRAT POUR FOURNIR 60 NOUVEAUX TRAMWAYS FLEXITY POUR LA VILLE DE TORONTO

* FOURNIRA 60 FLEXITY, DES VÉHICULES LÉGERS SUR RAIL (VLR) À PLANCHER BAS INTÉGRAL ET À ÉMISSIONS NULLES, À LA TORONTO TRANSIT COMMISSION (TTC) DANS L'ONTARIO (CANADA), DANS LE CADRE D'UN CONTRAT DE PLUS DE 275 MILLIONS D'EUROS

* LE PROJET DE TRAMWAYS PERMETTRA À ALSTOM DE MAINTENIR 400 EMPLOIS DANS LES INSTALLATIONS DE THUNDER BAY ET DE LA POCATIÈRE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
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PER 2021 36,0x
Rendement 2021 0,92%
Capitalisation 17 171 M 21 032 M -
VE / CA 2021 1,97x
VE / CA 2022 1,18x
Nbr Employés 71 692
Flottant 87,9%
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Ecart / Objectif Moyen 12,4%
Ecart / Objectif Bas -2,53%
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Nom Titre
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Laurent Vincent Joseph Martinez Chief Financial Officer
Alexandre Domingues Chief Information & Transformation Officer
Benjamin Fitoussi Senior Vice President-Operations
Gérard Hauser Independent Non-Executive Director
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PACCAR, INC.7.16%32 098
KOMATSU LTD.13.68%28 049
KUBOTA CORPORATION10.53%27 509
TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION14.04%27 101
EPIROC AB (PUBL)155.93%26 992