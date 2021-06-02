Alstom : fournira 60 nouveaux tramways Flexity pour Toronto

2 juin (Reuters) - ALSTOM SA:
* ALSTOM SA : ALSTOM SIGNE UN CONTRAT POUR FOURNIR 60
NOUVEAUX
TRAMWAYS FLEXITY POUR LA VILLE DE TORONTO
* FOURNIRA 60 FLEXITY, DES VÉHICULES LÉGERS SUR RAIL (VLR) À
PLANCHER BAS INTÉGRAL ET À ÉMISSIONS NULLES, À LA TORONTO
TRANSIT COMMISSION (TTC) DANS L'ONTARIO (CANADA), DANS LE CADRE
D'UN CONTRAT DE PLUS DE 275 MILLIONS D'EUROS
* LE PROJET DE TRAMWAYS PERMETTRA À ALSTOM DE MAINTENIR 400
EMPLOIS DANS LES INSTALLATIONS DE THUNDER BAY ET DE LA POCATIÈRE
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(Gdansk Newsroom)