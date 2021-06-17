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Alstom : reçoit la première commande dans le cadre de son contrat avec DSB

17/06/2021 | 17:51
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17 juin (Reuters) - ALSTOM SA:

* REMPORTE LE PLUS GROS CONTRAT FERROVIAIRE DE L'HISTOIRE DU DANEMARK

* LE CONTRAT-CADRE PRÉVOIT 15 ANNÉES D'ENTRETIEN SUPPLÉMENTAIRES, AINSI QUE LA POSSIBILITÉ DE COMMANDER D'AUTRES RAMES

* CONTRAT-CADRE HISTORIQUE PASSÉ AVEC DANISH STATE RAILWAYS (DSB) D'UNE VALEUR GLOBALE DE 2,6 MILLIARDS EUR

* LA PREMIÈRE COMMANDE FERME PORTANT SUR 100 TRAINS RÉGIONAUX CORADIA STREAM ET INCLUANT L'ENTRETIEN COMPLET S'ÉLÈVE À 1,4 MILLIARDS EUR

* LA LIVRAISON DES "FREMTIDENS TOG - NYE TOG" DE DSB (TRAINS DU FUTUR - NOUVEAUX TRAINS) EST PRÉVUE POUR DÉBUTER AU DERNIER TRIMESTRE 2024

* ALSTOM ASSEMBLERA LES TRAINS DE DSB SUR SON SITE DE SALZGITTER, EN ALLEMAGNE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
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Données financières
CA 2021 8 530 M 10 159 M -
Résultat net 2021 342 M 408 M -
Tréso. nette 2021 372 M 443 M -
PER 2021 35,0x
Rendement 2021 0,95%
Capitalisation 16 706 M 20 245 M -
VE / CA 2021 1,91x
VE / CA 2022 1,16x
Nbr Employés 71 692
Flottant 87,9%
Graphique ALSTOM
Durée : Période :
Alstom : Graphique analyse technique Alstom | Zone bourse
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Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 17
Objectif de cours Moyen 50,24 €
Dernier Cours de Cloture 44,92 €
Ecart / Objectif Haut 31,3%
Ecart / Objectif Moyen 11,8%
Ecart / Objectif Bas -19,9%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Nom Titre
Henri Poupart-Lafarge Chairman & Chief Executive Officer
Laurent Vincent Joseph Martinez Chief Financial Officer
Alexandre Domingues Chief Information & Transformation Officer
Benjamin Fitoussi Senior Vice President-Operations
Gérard Hauser Independent Non-Executive Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
ALSTOM-3.63%20 245
PACCAR, INC.5.89%31 716
TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION20.15%27 789
KOMATSU LTD.8.25%26 220
EPIROC AB (PUBL)151.32%26 014
KUBOTA CORPORATION2.40%25 333