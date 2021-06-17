Alstom : reçoit la première commande dans le cadre de son contrat avec DSB

17 juin (Reuters) - ALSTOM SA:
* REMPORTE LE PLUS GROS CONTRAT FERROVIAIRE DE L'HISTOIRE DU
DANEMARK
* LE CONTRAT-CADRE PRÉVOIT 15 ANNÉES D'ENTRETIEN
SUPPLÉMENTAIRES,
AINSI QUE LA POSSIBILITÉ DE COMMANDER D'AUTRES RAMES
* CONTRAT-CADRE HISTORIQUE PASSÉ AVEC DANISH STATE RAILWAYS
(DSB)
D'UNE VALEUR GLOBALE DE 2,6 MILLIARDS EUR
* LA PREMIÈRE COMMANDE FERME PORTANT SUR 100 TRAINS
RÉGIONAUX
CORADIA STREAM ET INCLUANT L'ENTRETIEN COMPLET S'ÉLÈVE À 1,4
MILLIARDS EUR
* LA LIVRAISON DES "FREMTIDENS TOG - NYE TOG" DE DSB (TRAINS
DU
FUTUR - NOUVEAUX TRAINS) EST PRÉVUE POUR DÉBUTER AU DERNIER
TRIMESTRE 2024
* ALSTOM ASSEMBLERA LES TRAINS DE DSB SUR SON SITE DE
SALZGITTER,
EN ALLEMAGNE
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(Gdansk Newsroom)