Alstom : va fournir une nouvelle technologie de signalisation pour Metromover à Miami

23 juin (Reuters) - Alstom SA:
* ALSTOM FOURNIRA UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE DE SIGNALISATION
ET
D'AUTRES AMÉLIORATIONS POUR LE SYSTÈME DE TRANSPORT METROMOVER À
MIAMI, FLORIDE
* ALSTOM A ÉTÉ CHOISI PAR LE DÉPARTEMENT DES TRANSPORTS ET
DES
TRAVAUX PUBLICS DU COMTÉ DE MIAMI-DADE AFIN DE FOURNIR SA
SOLUTION DE CONTRÔLE DES TRAINS BASÉ SUR LA COMMUNICATION (CBTC)
CITYFLO 650
* CONTRAT DE PRÈS DE 120 MILLIONS DEUROS
* ALSTOM REMPLACERA ÉGALEMENT OU RÉNOVERA LE SYSTÈME DE
DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE, LE SYSTÈME DE CONTRÔLE ET DACQUISITION
DE DONNÉES (SCADA), LES AIGUILLES DES VOIES DE GUIDAGE AINSI QUE
DAUTRES ÉLÉMENTS COMPOSANT LE SYSTÈME METROMOVE
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(Gdansk Newsroom)