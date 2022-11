Alstom : nouveau contrat pour le métro de Delhi

Alstom annonce avoir remporté le contrat de conception, de fabrication, de fourniture, d'essais et de mise en service de 312 voitures à écartement standard pour l'extension de la phase IV du métro de Delhi, commande d'un montant de 312 millions d'euros.



Dans le cadre de ce contrat, il va ainsi assurer la conception et la fabrication de 234 voitures pour le prolongement de la ligne 7 (12,56 km) sur le couloir Mukundpur-Maujpur et pour le prolongement de la ligne 8 (28,92 km) sur le couloir Janakpuri West-RK Ashram.



L'équipementier de transports français sera aussi chargé de la conception, la fabrication et 15 ans de maintenance pour 78 voitures à écartement standard pour la ligne de 23,66 km entre Aerocity et Tughlakabad.



