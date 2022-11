Alstom : nouvelle opération d'actionnariat salarié

Alstom annonce le lancement d'une nouvelle opération d'actionnariat salarié, We Share Alstom 2023.



Cette opération, proposée dans 21 pays, vise à associer environ 90% des salariés aux objectifs stratégiques et au développement du groupe.



L'offre est déployée auprès des salariés en France, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Espagne, Etats-Unis, Hongrie, Inde, Italie, Kazakhstan, Mexique, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Suisse et Thaïlande.



L'offre est réalisée dans le cadre du PEG France et du Plan d'Epargne Groupe International (PEGI) d'Alstom.



L'ensemble des augmentations de capital portera au total sur un maximum de 2 % du capital social, soit 7 475 675 actions.



