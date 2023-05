Alstom (-3,13% à 22,91 euros)

Alstom ferme la marche de l'indice CAC 40 après avoir repoussé d'un an, à l'exercice fiscal 2025/26, ses objectifs de marge d'exploitation ajustée et de cash-flow libre à moyen terme. Pour justifier ce décalage, le spécialiste du ferroviaire a mis en cause principalement le nouvel environnement macroéconomique, et en particulier l'effet de l'inflation.