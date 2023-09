Alstom : présente le 1er train italien à hydrogène

Alstom présentera le premier train italien à hydrogène et les dernières innovations en matière de mobilité intelligente à l'EXPO Ferroviaria 2023.



Alstom présentera une large gamme de solutions et de technologies pour consolider sa position de leader de la mobilité intelligente et durable.



Lors de cet événement, le groupe dévoilera le Coradia Stream, un train à hydrogène à zéro émission de carbone et équipé de piles à combustible. Ce train devrait entrer en service commercial à Valcamonica, sur la ligne non électrifiée Brescia-Iseo-Edolo exploitée par Ferrovienord et Trenord. Il s'agit de la première apparition du train en Italie.



Le groupe présentera aussi le nouveau train Metropolis de la ligne 1 du métro de Turin. . Il fera aussi la démonstration du système de signalisation radio sans conducteur de pointe Urbalis.



Alstom présentera enfin certaines de ses dernières innovations. Parmi eux, le robot intelligent de maintenance d'Alstom, développé par l'équipe Alstom en Italie, qui, grâce à l'exploitation de l'intelligence artificielle, vise à accroître la précision des inspections visuelles et des contrôles de maintenance, améliorant ainsi la sécurité des flottes et des passagers.



