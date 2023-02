Alstom : présente le design du matériel roulant de la ligne 18 du métro francilien

Île-de-France Mobilités, la Société du Grand Paris et Alstom dévoilent le design final du matériel roulant de la future ligne 18 du métro francilien. Conçu et fabriqué par Alstom, ce métro automatique de dernière génération allie capacité, confort, rapidité et fiabilité. Les premières rames seront mises en service sur la ligne 18 à partir de 2026. Financées intégralement par Île-de-France Mobilités, les futures rames de la ligne 18 ont été conçues par le bureau de design d’Alstom, Advanced & Creative Design, en collaboration avec Île-de-France Mobilités, la SGP et Egis Rail.



Ces futures rames répondent aux besoins spécifiques de la ligne 18 et aux attentes des voyageurs.



Les futures rames de 3 voitures longues de 47 mètres peuvent transporter jusqu'à 350 passagers, sont 100 % accessibles à tous et offrent un parcours voyageur fluide et confortable.



Pour faciliter les flux de passagers, l'accès à la rame se fait de plain-pied et par trois larges portes sur chacune des voitures. Les larges couloirs, les intercirculations élargies et les ouvertures panoramiques généreuses à chaque extrémité procurent une sensation d'espace et permettent une grande fluidité de circulation.