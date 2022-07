Alstom progresse au 1er trimestre, l'essoufflement menace

Paris (awp/afp) - Les ventes du constructeur ferroviaire Alstom ont progressé de 8% au premier trimestre de son exercice décalé 2022/23, tandis que les prises de commande ont marqué le pas, en baisse de 13%, témoin d'une dégradation conjoncturelle qui a conduit la direction à réduire les coûts.

Le chiffre d'affaires trimestriel d'Alstom a atteint tout juste 4 milliards d'euros (quasiment autant en francs suisses) entre avril et juin (+8%), selon des chiffres publiés mardi. Cette évolution "en ligne avec la trajectoire visée", d'après la direction, est réduite à 5% à périmètre et taux de change constants.

Les prises de commandes nouvelles se sont montées à 5,6 milliards (-13% par rapport au 1er trimestre de l'an dernier et -16% à périmètre et taux de change constants), le marché commençant à être affecté par le retour de l'inflation et la pénurie de composants électroniques. Cette baisse de régime n'a pas empêché le carnet de commandes d'atteindre 83,4 milliards d'euros, un nouveau record.

L'Europe a fourni au premier trimestre 70% des commandes du groupe français, avec notamment des gros marchés de trains régionaux en Allemagne et d'intercités rapides en Suède. En Asie-Pacifique, le trimestre a été marqué par un important contrat portant sur la fourniture de tramways à Melbourne, en Australie.

Même si le carnet de commandes laisse une bonne visibilité pour les mois à venir et si son communiqué reste optimiste, Alstom tire la sonnette d'alarme devant la dégradation de la conjoncture.

"Le contexte économique et politique actuel, devenant plus complexe, crée des incertitudes sur les activités opérationnelles et Alstom ne fait pas exception", prévient la direction.

"L'inflation va peser dans une certaine mesure sur la rentabilité de l'exercice" en cours, et "les pénuries de composants électroniques pourraient créer des tensions sur les livraisons", souligne-t-elle.

"Par conséquent, le groupe a mis en place des actions fortes de gestion des risques et de réduction des coûts pour traverser cette phase d'incertitudes", annonce-t-elle, sans précision.

Le groupe prévoit toujours une progression "soutenue" des ventes en 2022/23, un ratio commande sur chiffre d'affaires supérieur à 1, des flux de trésorerie positifs et une amélioration de sa marge d'exploitation.

À plus long terme, Alstom confirme ses objectifs pour 2025, avec une progression de cinq points de sa part de marché par rapport à 2021 - date du rachat de Bombardier Transports, dont l'intégration est en cours -, une progression des ventes d'au moins 5% par an et une marge opérationnelle entre 8 et 10% en 2024/25 (contre 5% l'an dernier).

La direction s'engage également "à livrer une rentabilité soutenue à ses actionnaires", avec un taux de distribution de dividendes compris entre 25 et 35% du résultat net ajusté (hors éléments exceptionnels).

