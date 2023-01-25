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Alstom publie un CA à 12,3 milliards deuros pour les neuf premiers mois, en hausse de 8%

25/01/2023 | 07:27
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25 janvier (Reuters) - Alstom SA:

* CHIFFRE DAFFAIRES À 12,3 MILLIARDS DEUROS POUR LES NEUF PREMIERS MOIS, EN HAUSSE DE 8% COMPARÉ À LANNÉE DERNIÈRE

* NIVEAU DE PRISES DE COMMANDES À 15,2 MILLIARDS DEUROS POUR LES NEUF MOIS : DYNAMIQUE COMMERCIALE SOUTENUE AVEC UNE PRISE DE COMMANDES SOLIDE AU T3 DE 5,2 MILLIARDS DEUROS

* LE CARNET DE COMMANDES AU 31 DÉCEMBRE 2022 A ATTEINT 84,6 MILLIARDS DEUROS ET OFFRE UNE FORTE VISIBILITÉ SUR LE CHIFFRE DAFFAIRES À VENIR

* PERSPECTIVES POUR LANNÉE 2022/23 ET DE MOYEN-TERME 2024/25 CONFIRMÉES Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2023
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Résultat net 2023 162 M 176 M -
Dette nette 2023 2 805 M 3 051 M -
PER 2023 67,9x
Rendement 2023 1,09%
Capitalisation 10 049 M 10 930 M -
VE / CA 2023 0,78x
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Nbr Employés 69 317
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KOMATSU LTD.4.97%21 863