25 janvier (Reuters) - Alstom SA:
* CHIFFRE DAFFAIRES À 12,3 MILLIARDS DEUROS POUR LES NEUF
PREMIERS MOIS, EN HAUSSE DE 8% COMPARÉ À LANNÉE DERNIÈRE
* NIVEAU DE PRISES DE COMMANDES À 15,2 MILLIARDS DEUROS
POUR LES
NEUF MOIS : DYNAMIQUE COMMERCIALE SOUTENUE AVEC UNE PRISE DE
COMMANDES SOLIDE AU T3 DE 5,2 MILLIARDS DEUROS
* LE CARNET DE COMMANDES AU 31 DÉCEMBRE 2022 A ATTEINT 84,6
MILLIARDS DEUROS ET OFFRE UNE FORTE VISIBILITÉ SUR LE CHIFFRE
DAFFAIRES À VENIR
* PERSPECTIVES POUR LANNÉE 2022/23 ET DE MOYEN-TERME
2024/25
CONFIRMÉES
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(Gdansk Newsroom)