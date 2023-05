Alstom recule en Bourse après le report de ses objectifs et une dégradation de Moody's

(Actualisation: dégradation de la note de Moody's, réaction du groupe à cette décision, cours de Bourse, déclarations du PDG)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les investisseurs sanctionnent le titre Alstom mercredi à la Bourse de Paris, alors que l'équipementier ferroviaire a annoncé reporter d'un an ses objectifs à moyen terme, en raison du niveau élevé de l'inflation, et que l'agence d'évaluation financière Moody's a abaissé dans la foulée la note de note de crédit à long terme du groupe de "Baa2" à "Baa3".

Vers 9h20, l'action Alstom cédait 3,1% à 22,91 euros, accusant la plus forte baisse de l'indice CAC 40.

Alstom table désormais sur une marge d'exploitation ajustée comprise entre 8% et 10% et une conversion du résultat net ajusté en flux de trésorerie libre de plus de 80% à partir de l'exercice 2025-2026, et non plus pour 2024-2025. Le groupe vise par ailleurs une croissance annuelle moyenne de 5% entre l'exercice 2020-2021 et l'exercice 2025-2026.

Pour l'exercice en cours, Alstom prévoit un ratio de commandes sur chiffre d'affaires supérieur à 1, une progression des ventes conforme à son objectif à moyen terme et une marge d'exploitation ajustée d'environ 6%. La génération de cash-flow libre devrait être "significativement positive", a indiqué le groupe dans un communiqué.

"La dynamique de marché reste très positive avec des perspectives de prises de commandes et de croissance convaincantes dans toutes les régions, soutenues par un environnement politique favorable axé sur la décarbonation du transport", a indiqué le PDG d'Alstom, Henri Poupart-Lafarge, cité dans le communiqué du groupe.

Des résultats annuels conformes aux attentes

Alstom a livré l'ensemble de ces perspectives après avoir dévoilé une amélioration conforme au consensus de ses résultats annuels.

Lors de l'exercice clos le 31 mars 2023, le bénéfice net ajusté a atteint 292 millions d'euros, contre une perte nette ajustée de 173 millions d'euros un an plus tôt.

Le résultat d'exploitation ajusté s'est établi à 852 millions d'euros, en hausse de 11%. La marge correspondante s'est inscrite à 5,2%, contre 5% en 2021-2022.

Le chiffre d'affaires a progressé de 7% sur un an en données publiées et de 5% en données comparables, à 16,5 milliards d'euros.

Alstom a enregistré des prises de commandes de 20,7 milliards d'euros en 2022-2023, contre 19,26 milliards d'euros sur l'exercice 2021-2022. Le ratio commandes sur chiffre d'affaires est ressorti stable à 1,25.

Le groupe a par ailleurs généré un flux de trésorerie libre positif de 199 millions d'euros, contre un flux négatif de 992 millions d'euros un an plus tôt.

En janvier dernier, Alstom avait confirmé prévoir pour l'ensemble de son exercice 2022-2023 une marge d'exploitation comprise entre 5,1% et 5,3%. Le groupe visait également une génération de cash-flow libre dans une fourchette de 100 millions à 300 millions d'euros et un ratio de commandes sur chiffre d'affaires supérieur à 1.

Selon un consensus compilé par la société, les analystes attendaient en moyenne un résultat net ajusté de 300 millions d'euros, un résultat d'exploitation ajusté de 848 millions d'euros, une marge correspondante de 5,1%, un chiffre d'affaires de 16,5 milliards d'euros et des prises de commandes de 19,8 milliards d'euros. La génération de cash-flow libre était attendue à 163 millions d'euros.

Un dividende inchangé à 25 centimes

Alstom a indiqué qu'il verserait un dividende de 25 centimes d'euros par action au titre de l'exercice 2022-2023, stable sur un an.

Pour justifier la dégradation de sa note de crédit, assortie d'une perspective stable, Moody's a mis en perspective la solide performance commerciale d'Alstom au cours de l'exercice 2022-2023, dans un contexte économique pourtant difficile, et le rythme encore incertain du redressement des paramètres de crédit à des niveaux compatibles avec une note "Baa2".

"Ce changement de notation n'a aucun impact sur la trajectoire financière d'Alstom", a réagi Alstom.

