Alstom a signé un nouveau contrat de services d’environ 300 millions d'euros avec Govia Thameslink Railway (GTR), l'une des plus importantes entreprises bénéficiant d’une franchise ferroviaire au Royaume-Uni. Ce contrat a été enregistré au deuxième trimestre de l’exercice 2022/2023 d’Alstom. L’accord d’assistance technique et de fourniture de pièces de rechange prendra effet durant le mois d’octobre 2022 pour une période de cinq ans et cinq mois, afin de s'aligner sur la durée du contrat de franchise de GTR.



En vertu de cet accord, le spécialiste français du ferroviaire continuera à gérer les flottes Electrostar Class 377 et Class 387 construites à Derby et en service sur les réseaux Southern, Gatwick Express et Great Northern, qui desservent les gares londoniennes de Victoria et King's Cross.



Outre le site unique de fourniture de pièces de rechange d'Alstom à Brighton, les équipes d'Alstom et de GTR, réparties dans les quatre dépôts principaux de GTR (Battersea, Brighton, Hornsey et Selhurst), collaboreront pour gérer une flotte totale de 1 210 voitures.



Alstom assure l'entretien des flottes de GTR depuis près de 20 ans.