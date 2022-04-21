Alstom remporte un contrat de 700 Mlns à Melbourne

21 avril (Reuters) - Alstom SA:
* REMPORTE LE PLUS IMPORTANT CONTRAT POUR LA LIVRAISON DE
TRAMWAYS
NOUVELLE GÉNÉRATION À MELBOURNE, DANS LÉTAT DE VICTORIA EN
AUSTRALIE
* LE VÉHICULE LÉGER SUR RAIL FLEXITY EST ADAPTÉ AUX
EXIGENCES
SPÉCIFIQUES DU CLIENT POUR LE RÉSEAU DE TRAMWAYS DE MELBOURNE
* ACCORD-CADRE AVEC LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DE VICTORIA
D'UNE
VALEUR D'ENVIRON 700 MILLIONS D'EUROS POUR LA FOURNITURE DE 100
TRAMWAYS NOUVELLE GÉNÉRATION À PLANCHER BAS
* LA LIVRAISON DES TRAMWAYS FLEXITY 2 DEVRAIT COMMENCER EN
2025
* LE CONTRAT COMPREND LA FOURNITURE DU MATÉRIEL ROULANT ET
LA
MAINTENANCE PENDANT 15 ANS
* LE CONTRAT COMPREND 65% DE MATÉRIEL LOCAL, LES TNG ÉTANT
FABRIQUÉS SUR LE SITE D'ALSTOM À DANDENONG, DANS L'ÉTAT DE
VICTORIA
* LE CONTRAT DE MAINTENANCE COMPREND QUANT À LUI 85% DE
MATÉRIEL
LOCAL
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(Gdansk Newsroom)