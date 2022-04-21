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Alstom remporte un contrat de 700 Mlns à Melbourne

21/04/2022 | 08:15
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21 avril (Reuters) - Alstom SA:

* REMPORTE LE PLUS IMPORTANT CONTRAT POUR LA LIVRAISON DE TRAMWAYS NOUVELLE GÉNÉRATION À MELBOURNE, DANS LÉTAT DE VICTORIA EN AUSTRALIE

* LE VÉHICULE LÉGER SUR RAIL FLEXITY EST ADAPTÉ AUX EXIGENCES SPÉCIFIQUES DU CLIENT POUR LE RÉSEAU DE TRAMWAYS DE MELBOURNE

* ACCORD-CADRE AVEC LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DE VICTORIA D'UNE VALEUR D'ENVIRON 700 MILLIONS D'EUROS POUR LA FOURNITURE DE 100 TRAMWAYS NOUVELLE GÉNÉRATION À PLANCHER BAS

* LA LIVRAISON DES TRAMWAYS FLEXITY 2 DEVRAIT COMMENCER EN 2025

* LE CONTRAT COMPREND LA FOURNITURE DU MATÉRIEL ROULANT ET LA MAINTENANCE PENDANT 15 ANS

* LE CONTRAT COMPREND 65% DE MATÉRIEL LOCAL, LES TNG ÉTANT FABRIQUÉS SUR LE SITE D'ALSTOM À DANDENONG, DANS L'ÉTAT DE VICTORIA

* LE CONTRAT DE MAINTENANCE COMPREND QUANT À LUI 85% DE MATÉRIEL LOCAL Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2022
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Résultat net 2022 -50,8 M -55,1 M -
Dette nette 2022 2 739 M 2 974 M -
PER 2022 -609x
Rendement 2022 1,58%
Capitalisation 7 957 M 8 639 M -
VE / CA 2022 0,69x
VE / CA 2023 0,65x
Nbr Employés 67 191
Flottant 97,3%
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Ecart / Objectif Moyen 72,3%
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EPIROC AB (PUBL)-13.42%23 752
KOMATSU LTD.10.17%21 812
DAIMLER TRUCK HOLDING AG-20.92%21 782
CNH INDUSTRIAL N.V.-7.84%21 182