Alstom remporte un contrat de signalisation auprès de Network Rail

8 mars (Reuters) - Alstom:
* REMPORTE UN CONTRAT DE SIGNALISATION AVEC NETWORK RAIL
* CONTRAT DE SIGNALISATION D'UNE VALEUR DE 49 MILLIONS DE
LIVRES
STERLING
* CONTRAT POUR LA FOURNITURE D'UNE NOUVELLE SIGNALISATION,
DE
PASSAGES À NIVEAU ET D'AUTRES ÉQUIPEMENTS ENTRE FARNCOMBE DANS
LE SURREY ET PETERSFIELD DANS LE HAMPSHIRE SUR LA LIGNE LONDRES
WATERLOO-PORTSMOUTH
* LES ÉTAPES DE LIVRAISON DU PROJET, CONNUES SOUS LE NOM DE
GRIP
5-8, COMPRENDRONT DES AMÉLIORATIONS DE LA SIGNALISATION, DES
VOIES ET DES PASSAGES À NIVEAU ENTRE 2022 ET 2024
Texte original: https://bit.ly/3IVHtPx
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(Gdansk Newsroom)