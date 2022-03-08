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Alstom remporte un contrat de signalisation auprès de Network Rail

08/03/2022 | 12:42
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8 mars (Reuters) - Alstom:

* REMPORTE UN CONTRAT DE SIGNALISATION AVEC NETWORK RAIL

* CONTRAT DE SIGNALISATION D'UNE VALEUR DE 49 MILLIONS DE LIVRES STERLING

* CONTRAT POUR LA FOURNITURE D'UNE NOUVELLE SIGNALISATION, DE PASSAGES À NIVEAU ET D'AUTRES ÉQUIPEMENTS ENTRE FARNCOMBE DANS LE SURREY ET PETERSFIELD DANS LE HAMPSHIRE SUR LA LIGNE LONDRES WATERLOO-PORTSMOUTH

* LES ÉTAPES DE LIVRAISON DU PROJET, CONNUES SOUS LE NOM DE GRIP 5-8, COMPRENDRONT DES AMÉLIORATIONS DE LA SIGNALISATION, DES VOIES ET DES PASSAGES À NIVEAU ENTRE 2022 ET 2024 Texte original: https://bit.ly/3IVHtPx Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2022
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VE / CA 2022 0,61x
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