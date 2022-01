Alstom a signé un contrat-cadre avec Norske Tog (NT) pour fournir un total de 200 trains régionaux Coradia Nordic. Évalué à plus de 1,8 milliard d’euros, ce contrat constitue le plus important contrat ferroviaire de l’histoire norvégienne. Le montant de la première commande ferme de 30 trains s’élève à 380 millions d’euros.



La livraison des nouveaux trains régionaux " Class 77 " de Norske Tog interviendra au début 2025. Une fois en circulation, cette nouvelle flotte assurera un service rapide de trains de banlieue pour relier Ski et Stabekk à la métropole d'Oslo.



Chaque rame sera composée de six voitures à un seul niveau pour une capacité d'accueil totale de 778 voyageurs, qui sera supérieure de 40 % à celle des trains précédemment en service.



Alstom assemblera les trains de Norske Tog sur son site de Salzgitter, en Allemagne. Le bureau de projet sera, quant à lui, situé en Norvège et prendra en charge la gestion du projet et du contrat, la mise en service du produit, les essais, la documentation, la formation et la garantie.



Plusieurs sites français d'Alstom ont été impliqués dans le projet, notamment Tarbes pour les équipements électriques haute tension, Ornans pour les moteurs, Villeurbanne pour la signalisation et Petit-Quevilly pour les transformateurs.



Norske Tog AS appartient au ministère norvégien des Transports et des Communications. L'entreprise fournit, détient et gère le matériel roulant des trains de voyageurs en Norvège.