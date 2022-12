Alstom renforce sa présence au Kazakhstan

Paris (awp/afp) - Le constructeur ferroviaire français Alstom a signé jeudi un accord avec le gouvernement du Kazakhstan pour renforcer sa présence dans le pays via un nouvel investissement de 50 millions d'euros dans la production locale et la maintenance, en marge de la visite à Paris du président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev.

"Alstom (...) et le gouvernement de la République du Kazakhstan ont signé un accord pour développer conjointement des projets liés à l'expansion des centres de production et de service de matériel roulant au Kazakhstan", a indiqué le constructeur dans un communiqué.

Le groupe français, qui est présent au Kazakhstan depuis 2010 avec plus de 1.000 employés répartis dans 7 sites, va investir "au moins" 50 millions d'euros dans de "nouveaux ateliers de fabrication de bogies (chariots sur lesquels sont fixées les roues des trains, NDLR) et d'armoires électriques, des centres de service et des dépôts de maintenance", précise le communiqué.

"La situation géographique du Kazakhstan, son climat favorable aux investissements directs étrangers et la demande croissante de solutions de mobilité créent l'environnement idéal pour que le Kazakhstan ne soit pas seulement une plaque tournante de la région, mais se positionne également comme une base industrielle compétitive", a salué le PDG d'Alstom Henri Poupart-Lafarge, cité dans le communiqué.

Le but d'Alstom, qui désire "établir un partenariat à long terme avec le Kazakhstan", est d'augmenter la production locale des composants de locomotives. Après un précédent investissement de 126 millions, 31% des composants sont déjà produits localement. Grâce à son nouvel accord, qui devrait être finalisé d'ici un an, le groupe français espère atteindre les 39% d'ici 2025.

Mercredi, Alstom et les Chemins de fer du Kazakhstan avaient déjà décidé d'étendre leur partenariat, notamment en renouvelant et étendant la flotte de locomotives pour inclure un nouveau modèle.

"Le travail d'Alstom au Kazakhstan ne se limite pas à répondre aux besoins immédiats du pays en matière de transport", a affirmé son président en charge de l'Asie centrale Andrew DeLeone, "mais vise plutôt à soutenir les Chemins de fer du Kazakhstan dans la construction d'une industrie ferroviaire solide et durable".

En douze ans, Alstom s'est implanté dans le pays via quatre sites de service et deux usines, dont un site de production de locomotives électriques (EKZ) à Astana et une usine de production de moteurs d'aiguillages à Almaty.

afp/rp