Alstom : signature d'un contrat de 1,1 milliard d'euros aux Philippines

Alstom, leader mondial de la mobilité durable et intelligente, a remporté auprès de Mitsubishi Corporation un contrat pour fournir un système ferroviaire intégré dans le cadre de l’extension du projet North-South Commuter Railway (NSCR) aux Philippines. Exécuté par un consortium dirigé par Alstom et intégrant Colas Rail, ce projet emblématique permettra une mobilité entre la métropole de Manille et les zones périurbaines de Luçon, plus rapide, plus fiable et plus durable.



Alstom sera responsable de l'intégration du système, de la signalisation et des télécommunications, de l'alimentation électrique, du système de billettique, des portes palières, des systèmes de maintenance et des équipements de dépôt, ainsi que du poste central de signalisation et de la formation.



Colas Rail s'occupera des travaux de voie et du système de lignes aériennes de contact.



Ce projet fait partie de la série d'infrastructures majeures " Build, Better, More " (construire mieux et plus) en cours de construction aux Philippines pour étendre la portée du réseau ferroviaire du pays.



Financée par l'Agence japonaise de coopération internationale, l'extension prévoit 27 nouvelles gares sur 110 kilomètres, avec une section sud de 55 kilomètres entre Tutuban et Calamba, dans la province de Laguna, et une section nord de 51 kilomètres entre Malolos et l'aéroport international de Clark, dans la province de Pampanga. Quand elle sera achevée en 2029, l'extension du NSCR améliorera considérablement les liaisons entre les communautés voisines et permettra aux résidents de se déplacer en toute sécurité entre le métro de Manille et les zones de banlieue par voie ferrée directe.



A travers ce projet, Alstom apportera également une contribution importante à l'économie locale en partageant son savoir-faire technologique et ses compétences dans la conception, la fabrication, l'installation, les essais, la mise en service et l'intégration de systèmes ferroviaires variés.