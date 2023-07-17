17 juillet (Reuters) - Alstom SA:
* ALSTOM SA: AKIEM SIGNE UN NOUVEL ACCORD-CADRE POUR 100 LOCOMOTIVES MULTI-SYSTÈMES TRAXX AVEC ALSTOM
* LA COMMANDE COMPREND UNE TRANCHE FERME DE 65 LOCOMOTIVES MULTI-SYSTÈMES TRAXX UNIVERSAL
* L'ACCORD-CADRE PERMET À AKIEM D'ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT DE SES ACTIVITÉS EN OUVRANT DE NOUVELLES ROUTES VERS UN TOTAL DE 12 PAYS
* LE MONTANT TOTAL DU CONTRAT-CADRE S'ÉLÈVE À 500 MILLIONS D'EUROS
* L'ASSEMBLAGE DES LOCOMOTIVES DEVRAIT AVOIR LIEU SUR LE SITE D'ALSTOM À KASSEL, EN ALLEMAGNE
* LES LIVRAISONS DES LOCOMOTIVES SONT PRÉVUES ENTRE 2025 ET 2028 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)