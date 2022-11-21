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Alstom signe un accord-cadre pour la construction de la ligne de métro du Caire

21/11/2022 | 09:43
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21 novembre (Reuters) - Alstom SA:

* SIGNE UN ACCORD CADRE AVEC L'AUTORITÉ NATIONALE DES TUNNELS POUR LA CONCEPTION ET LA CONSTRUCTION DE LA LIGNE 6 DU MÉTRO DU CAIRE

* LE PROJET COMPRENDRA ÉGALEMENT 26 STATIONS, DONT 12 SERONT SOUTERRAINES

* SERA ÉGALEMENT CHARGÉ DES SYSTÈMES DE SIGNALISATION, DE L'INFRASTRUCTURE, DES SYSTÈMES DE TÉLÉCOMMUNICATION, DE LA TRACTION, DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE, DE LA SOUS-STATION HAUTE TENSION, DES ÉQUIPEMENTS DE DÉPÔT, DE LA CONCEPTION DU DÉPÔT, DES VOIES FERRÉES, DU TROISIÈME RAIL ET DE LA PERCEPTION AUTOMATIQUE DES TARIFS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2022
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Dette nette 2023 2 773 M 2 873 M -
PER 2023 44,1x
Rendement 2023 1,26%
Capitalisation 9 217 M 9 552 M -
VE / CA 2023 0,73x
VE / CA 2024 0,67x
Nbr Employés 69 317
Flottant 98,4%
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