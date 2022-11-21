Alstom signe un accord-cadre pour la construction de la ligne de métro du Caire

21 novembre (Reuters) - Alstom SA:
* SIGNE UN ACCORD CADRE AVEC L'AUTORITÉ NATIONALE DES
TUNNELS POUR
LA CONCEPTION ET LA CONSTRUCTION DE LA LIGNE 6 DU MÉTRO DU CAIRE
* LE PROJET COMPRENDRA ÉGALEMENT 26 STATIONS, DONT 12 SERONT
SOUTERRAINES
* SERA ÉGALEMENT CHARGÉ DES SYSTÈMES DE SIGNALISATION, DE
L'INFRASTRUCTURE, DES SYSTÈMES DE TÉLÉCOMMUNICATION, DE LA
TRACTION, DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE, DE LA SOUS-STATION HAUTE
TENSION, DES ÉQUIPEMENTS DE DÉPÔT, DE LA CONCEPTION DU DÉPÔT,
DES VOIES FERRÉES, DU TROISIÈME RAIL ET DE LA PERCEPTION
AUTOMATIQUE DES TARIFS
Texte original sur Eikon
Pour plus de détails, cliquez sur
(Gdansk Newsroom)