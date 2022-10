14 octobre (Reuters) - Alstom SA:

* ALSTOM ET LE GOUVERNEMENT DE LA HONGRIE ONT SIGNÉ UN ACCORD DE COOPÉRATION STRATÉGIQUE

* CET ACCORD CONFIRME L'ENGAGEMENT D'ALSTOM À DÉVELOPPER L'ÉCONOMIE ET LA COMPÉTITIVITÉ INTERNATIONALE DE LA HONGRIE.

* CETTE ÉTAPE RENFORCE LES RELATIONS ENTRE ALSTOM ET LE GOUVERNEMENT HONGROIS ET OUVRE DE NOUVELLES PERSPECTIVES DE PARTENARIAT